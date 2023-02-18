Жителям Москвы рассказали, как помочь зимующим птицам

Жители столицы могут принести в пункты сбора корм и домики для птиц Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве до конца февраля проходит акция «Накорми птицу». Горожане могут принести в пункты сбора корм и домики для птиц. Все собранные лакомства и кормушки активисты 3 марта передадут в подразделения «Мосприроды», сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

В качестве угощений для птиц подойдут семена подсолнечника, льна и тыквы, рапс, желуди, фундук и лесные орехи. Все продукты должны быть нежареными и несолеными. Кормушки для пернатых также могут быть съедобными, например, из шишек или кокосовой скорлупы. Также их можно смастерить из экоматериалов: джута, дерева, фанеры, керамики.

Мастер-классы по изготовлению кормушек прошли 16 февраля в Российском университете транспорта и в региональной общественной организации инвалидов «Радость». Студенты и дети в ОВЗ изготовили домики для птиц.

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