СК просит арестовать мужчин, захвативших заложников в цветочном магазине в центре Москвы

В ближайшее время следствие предъявит обвинение двум мужчинам, которые удерживали людей в цветочном магазине в центре столицы. СК также попросит суд заключить фигурантов под стражу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«По результатам проведенных следственных действий фигуранты задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время следствие планирует предъявить задержанным обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения, связанной с лишением свободы», - уточнили в ведомстве.

Напомним, вечером 17 февраля злоумышленники ворвались в цветочный магазин на Таганской улице с оружием и взяли в заложники двух женщин. Во время проведения спецоперации по освобождению, один из мужчин ранил сотрудника полиции. Правоохранителя доставили в больницу. Правонарушителей задержали. Возбуждено два уголовных дела: по статье 206 УК РФ «Захват заложников» и по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органах».