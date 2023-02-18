Четырех человек спасли из горящей квартиры на Первомайской улице в Москве

На месте происшествия работали экстренные службы города Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве в квартире жилого дома на Первомайской улице, 97 произошел пожар. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, сообщили KP.RU в Главном управлении МЧС России по столице.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 18 февраля в 13:28. Уточняется, что горели вещи в квартире на четвертом этаже. Пожарные спасли четырех человек. Информация о пострадавших не поступала. Пожар потушили всего за 20 минут – в 13:51.

Ранее KP.RU писал, что ночью 13 февраля в Москве горел крупный автосервис на улице Декабристов. Огонь распространился на площади в полторы тысячи квадратных метров. Для ликвидации возгорания привлекли 108 человек и 27 единиц специальной техники. Внутри помещения находились канистры с топливом и покрышки. Трех человек спасли, сведений о пострадавших не поступало.