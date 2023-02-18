Сергей Собянин сообщил о возрождении Южного речного вокзала в Москве

В 2023 году также благоустроят набережную у Южного речного вокзала. Фото: личный блог Сергея Собянина

В Москве практически завершилась масштабная реконструкция Южного речного вокзала в Нагатинской пойме. Весной с этой площадки начнут отходить прогулочные суда, сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге.

Работы в задании Южного речного вокзала начались в апреле 2021 года. Сейчас объект практически готов к эксплуатации. В ближайшее время вокзал станет одной из самых крупных остановок водного маршрута «Печатники – Автозаводский мост».

Кроме того, на обновленном вокзале заработает экспозиция Музея транспорта, а со смотровой площадки москвичи и туристы смогут любоваться видом на реку и парк развлечений «Остров мечты».

В этом году специалисты также приведут в порядок набережную у Южного речного вокзала. Они уложат асфальт, очистят реку от ила, создадут пять причальных зон для речных трамвайчиков и теплоходов, озеленят территорию. У входа в вокзал появятся остановки общественного транспорта.

Ранее KP.RU писал, что исторический облик Южного речного вокзала в Москве при реконструкции будет сохранен. Внутри организуют общественные и деловые пространства, магазины, новый зал ожидания для пассажиров.