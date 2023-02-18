Обвинение предъявили мужчинам, захватившим заложников в цветочном магазине в центре Москвы

ближайшее время следователи назначат необходимые судебно-медицинские экспертизы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве обвинение предъявили двум мужчинам, которые в пятницу, 17 февраля, захватили заложников в цветочном магазине на Таганской улице. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

В ночное время по месту проживания фигурантов на территории Московской области провели обыски. Злоумышленников допросили. В ближайшее время следователи назначат необходимые экспертизы, в том числе психолого-психиатрическую медицинскую, дактилоскопическую, генетическую.

Уточняется, что правоохранители составили маршрут передвижения обвиняемых с момента их прибытия в столицу. Следствие просит суд заключить фигурантов под стражу.

Ранее KP.RU писал, что мужчины ворвались в цветочный магазин в центре Москвы с оружием и взяли в заложники женщин. Во время проведения спецоперации по освобождению, один из нарушителей ранил сотрудника полиции, пострадавшего доставили в медицинское учреждение. По факту ЧП возбудили два уголовных дела.