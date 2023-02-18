Сугробы в Москве к понедельнику вырастут на 10 сантиметров

В Москве в ночь на воскресенье прогнозируется сильный снегопад и метель Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве в ночь на воскресенье, 19 февраля, прогнозируется сильный снегопад и метель с усилением ветра до 17 метров в секунду. Атмосферные осадки будут идти до утра понедельника. К 20 февраля высота снежного покрова увеличатся на десять сантиметров, сообщили в телеграм-канале ГКХ.

Столичные коммунальщики перешли на повышенный режим готовности из-за ожидаемого снегопада. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады префектур и инженерных компаний.

Специалисты будут убирать снег и проводить противогололедную обработку. Особое внимание уделят пешеходным зонам, станциям метро и МЦК, остановкам и другим общественным местам. Кроме того, на дорогах организуют дежурство тягачей.

Ранее KP.RU писал, что МЧС предупредило жителей Москвы о сильном снегопаде и ветре до 15 м/с 18 февраля. Неблагоприятная погода сохранится до конца суток. Водителей просят не превышать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.