Обвиняемого в захвате заложников в цветочном магазине Москвы заключили под стражу

Захватившего цветочный магазин в центре Москвы мужчину заключили под стражу до 17 апреля

В Пресненском районном суде идут слушания по избранию меры пресечения мужчинам, которые вечером 17 февраля взяли в заложницы продавщиц цветочного магазина и стреляли в полицейского. Одного из обвиняемых уже арестовали на два месяца – до 17 апреля, сообщает корреспондент KP.RU.

Один из налетчиков, Андрей Сафронов, работает сантехником-проводчиком ООО Гидрострой-Р. Мужчина полагает, что его отравили «Новичком», однако в этом он точно не уверен. Обвиняемый также отметил, что давно знаком с продавщицей: на протяжении нескольких лет он покупал у нее цветы.

Мужчина не признает вину и возражает против заключение его под стражу. По данным следствия, Сафронов употребляет наркотики и злоупотребляет алкоголем.

Напомним, в пятницу вечером 41-летний обвиняемый и его 44-летний сообщник подъехали на бронированном автомобиле в цветочный магазин в центре столицы, вошли в него и удерживали в помещении двух женщин. Злоумышленники выдвигали различные требования. Во время спецоперации по освобождению пострадал полицейский: один из налетчиков выстрелили в него из пистолета. Правоохранителю потребовалась медицинская помощь.

Ранее KP.RU писал, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. Фигурантам предъявили обвинение.