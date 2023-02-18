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НовостиОбщество18 февраля 2023 16:22

Интервалы движения поездов на Кольцевой линии метро Москвы сократили до 80 секунд

На «коричневой» ветке метро проверили новую автоматику движения поездов
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Во время испытания курсировало до 45 поездов на обоих путях с интервалами движения около 80 секунд

Во время испытания курсировало до 45 поездов на обоих путях с интервалами движения около 80 секунд

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В Москве на Кольцевой линии метро протестировали отечественную систему управления поездами: одновременно на линию выпустили максимальное количество составов, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Во время испытания курсировало до 45 поездов на обоих путях, при этом они проезжали с интервалами около 80 секунд, что намного быстрее, чем в метро в Токио, Пекине, Гонконге и Париже.

В Дептрансе напомнили: в начале 2023 года специалисты обновили автоматику и телемеханику движение поездов на «коричневой» ветке метро. Теперь в час пик составы приезжают на 6-10 секунд быстрее. Кроме того, после модернизации появилось больше 2,5 тыс. дополнительных мест в каждую сторону, в вагонах стало просторнее.

Ранее KP.RU писал, что вход № 1 на станцию метро «Комсомольская» со стороны Ленинградского вокзала открыли в Москве. Он не работал с 15 ноября 2022 года.