Интервалы движения поездов на Кольцевой линии метро Москвы сократили до 80 секунд

Во время испытания курсировало до 45 поездов на обоих путях с интервалами движения около 80 секунд Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В Москве на Кольцевой линии метро протестировали отечественную систему управления поездами: одновременно на линию выпустили максимальное количество составов, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Во время испытания курсировало до 45 поездов на обоих путях, при этом они проезжали с интервалами около 80 секунд, что намного быстрее, чем в метро в Токио, Пекине, Гонконге и Париже.

В Дептрансе напомнили: в начале 2023 года специалисты обновили автоматику и телемеханику движение поездов на «коричневой» ветке метро. Теперь в час пик составы приезжают на 6-10 секунд быстрее. Кроме того, после модернизации появилось больше 2,5 тыс. дополнительных мест в каждую сторону, в вагонах стало просторнее.

Ранее KP.RU писал, что вход № 1 на станцию метро «Комсомольская» со стороны Ленинградского вокзала открыли в Москве. Он не работал с 15 ноября 2022 года.