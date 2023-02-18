Второго фигуранта дела о захвате заложников в цветочном магазине в Москве арестовали

Второго обвиняемого в захвате заложников в цветочном магазине Москвы арестовали

Пресненский районный суд Москвы заключил второго обвиняемого по дело о захвате заложников в цветочном магазине на Таганской улице. Мужчина будет находиться в СИЗО как минимум два месяца – до 17 апреля. Об этом сообщает корреспондент KP.RU.

Второй злоумышленник - Александр Горюнков, он работает на стройке. Мужчина просил не сажать его в СИЗО. «Прошу домашний арест - я давно не видел детей и супругу. Я один кормильщик, должен обеспечить их быт», - сказал он.

Ранее под стражу заключили второго фигуранта уголовного дела –Андрея Сафронова. Мужчина не признает вину. По данным следствия, он употреблял наркотики и алкоголь.

Как писал KP.RU, вечером 18 февраля мужчины ворвались в цветочный магазин в центре столицы с оружием. Налетчики удерживали в помещении двух женщин. Во время спецоперации по освобождению пострадал полицейский: один из мужчин ранил полицейского, ему потребовалась медицинская помощь.