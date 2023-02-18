Ледовое шоу подготовили для гостей фестиваля «Московская Масленица»

Шоу-программа «Байки русской балалайки» пройдет в рамках фестиваля «Московская Масленица» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Шоу-программа «Байки русской балалайки» пройдет в рамках фестиваля «Московская Масленица» на катке на Площади Революции. Об этом рассказали в пресс-службе оргкомитета уличных мероприятий «Московские сезоны».

Хореографом-постановщиком шоу стал чемпион России, фигурист Петр Чернышев. Номера объединяют самые разные русские народные мелодии. Мероприятия состоятся 18, 19, 24, 25 и 26 февраля.

«Каждый музыкальный номер нашей программы помогает вспомнить историю и снова удивиться душевному богатству русского народа», - добавил Чернышев.

В шоу-программе примут участие победители и призеры российских и международных соревнований по фигурному катанию: , Анна Погорилая, Максим Ковтун, Вера Базарова и др. Билет на мероприятие обойдется в 100 рублей.

Ранее KP.RU писал, что гастрономический фестиваль «Московская масленица» стартовал на 23 площадках столицы. Гостей ждут мастер-классы, концерты и кулинарные шоу, а также вкусные угощения.