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НовостиОбщество19 февраля 2023 6:01

Психолог Морозова рассказала, как можно избавиться от чувства зависти

Для этого нужно будет проанализировать все по пунктам
Роман ПОЛОСИКОВ
Психолог Морозова рассказала, как можно избавиться от чувства зависти

Психолог Морозова рассказала, как можно избавиться от чувства зависти

Фото: Евгения ГУСЕВА

Чувство зависти возникает у многих людей, но несмотря на то, что его считают негативным. О том, как можно «экологично» от него избавиться, рассказала в беседе с «Мослентой» психолог Клиники доктора Исаева Евгения Морозова.

Специалист отметила, что при правильном подходе это ощущение можно использовать себе во благо, потому что в зависти есть довольно много ресурса.

Если же не бороться с ней, то со временем внутри копится злость, которая и «съедает» человека изнутри. Чтобы конструктивно подойти к решению проблемы, предстоит полностью ее проанализировать.

Необходимо понять, что именно явилось предметом зависти, а далее уже поставить себе цель, чтобы получить то, чего вам так не хватает. После этого стоит переключиться от мыслей к действиям, которые и позволят получить желаемое.

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