Психолог Морозова рассказала, как можно избавиться от чувства зависти Фото: Евгения ГУСЕВА

Чувство зависти возникает у многих людей, но несмотря на то, что его считают негативным. О том, как можно «экологично» от него избавиться, рассказала в беседе с «Мослентой» психолог Клиники доктора Исаева Евгения Морозова.

Специалист отметила, что при правильном подходе это ощущение можно использовать себе во благо, потому что в зависти есть довольно много ресурса.

Если же не бороться с ней, то со временем внутри копится злость, которая и «съедает» человека изнутри. Чтобы конструктивно подойти к решению проблемы, предстоит полностью ее проанализировать.

Необходимо понять, что именно явилось предметом зависти, а далее уже поставить себе цель, чтобы получить то, чего вам так не хватает. После этого стоит переключиться от мыслей к действиям, которые и позволят получить желаемое.

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