Ефимов: В 2022 году бизнес более миллиона раз обратился за онлайн-услугами в имущественно-земельной сфере

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

В имущественно-земельной сфере столичному бизнесу доступна 21 госуслуга и разные сервисы. Каждым из них можно воспользоваться с помощью портала mos.ru. Подробнее об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2022 году от предпринимателей получено свыше 1,1 миллиона таких обращений, - сообщил заммэра. - Из них более 99 процентов – в электронном виде».

Напомним, в столице 2021-й стал годом окончания полного перевода всех госуслуг для бизнеса в «цифру». Только через mos.ru отныне оформляются новые договоры или дополнительные соглашения, земельные участки под застройку, заказ выписок и справок. Кроме того, с помощью сервисов на сайте можно в электроном виде узнать данные о статусе действия договора с Департаментом городского имущества или сведения по финансово-лицевым счетам (ФЛС).

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман назвал наиболее востребованные в 2022 году онлайн-продукты. На первом месте - сервис сверки ФЛС по договорам аренды или купли-продажи нежилых объектов и земли. Его пользователям доступна информация о состоянии лицевого счета, оплата и настройка автоплатежа. За прошлый год на сервисе зафиксировано более миллиона обращений.

«Вторая по популярности услуга – «Запрос на сверку расчетов по финансово-лицевому счету», - добавил Гаман. - Ей воспользовались около 23 тысяч раз».

По его словам, благодаря этой услуге можно направить заявку на выдачу акта сверки по договорам аренды земли, нежилой недвижимости или купли-продажи какого-либо сооружения.

Список самых популярных имущественно-земельных услуг дополнил столичный Департамент информационных технологий. Среди лидеров также онлайн-оформление присвоения, изменения или аннулирования адреса объекта адресации - примерно 17,5 тысячи обращений, выдача копий правоудостоверяющих, правоустанавливающих документов – около 5 тысяч заявок, а также аренда участков, занятых различными зданиями и сооружениями - 4,5 тысячи обращений от их правообладателей.