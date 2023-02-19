Человек упал в шахту лифта и погиб на платформе Чухлинка МЖД Фото: Алексей БУЛАТОВ

На платформе Чухлинка Московской железной дороги, человек упал в шахту лифта и погиб. Это произошло на переходной галерее, о произошедшем рассказали KP.RU в экстренных службах.

Звонок на пульт дежурного поступил в 08:40 и на место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Прибыв туда, они поняли, что их помощь уже не понадобится.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которыми и предстоить выяснить, что стало причиной гибели и при каких обстоятельствах это могло произойти.

Напомним, что ранее KP.RU рассказывал о девочке-подростке, которая получила травмы во время прохождения квеста в Москве. Она получила много ссадин и ушибов, в следствие чего ей понадобилась медицинская помощь. Следователи взялись за установление всех обстоятельств произошедшего, после чего дадут оценку действиям ответственных лиц.