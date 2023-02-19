Более 460 инженеров прошли вебинары по 3D-технологиям

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Повышение квалификации персонала – задача не только руководства каждого предприятия. Но и нацеленных на результат властей, которые также заинтересованы в повышении эффективности промышленности. Например, правительство столицы в 2021 году запустило «Московскую техническую школу» (МТШ), которая позволит инженерам повысить квалификацию по девяти направлениям: «Технологии связи», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Промышленный дизайн», «Микроэлектроника и фотоника», «Робототехника и сенсорика», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии» и «Беспилотный транспорт».

Спрос на самые современные знания в Москве большой. Так, во втором цикле онлайн-вебинаров по аддитивным технологиям, организованном МТШ и Академией «Цифра Цифра», приняли участие более 460 человек, отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Участники проекта получили навыки применении в медицине 3D-технологий, рассказали о перспективах их использования и особенностях подготовки персонала.

«Аддитивные технологии сегодня активно применяются в промышленном производстве, дизайне, медицине, строительстве и многих других сферах. Вместе с тем отрасль не стоит на месте и активно развивается, появляются новые технологии и материалы, – уточнил Владислав Овчинский. - Для опережающей подготовки столичных инженеров в прошлом году в «Московской технической школе» открылось направление «Аддитивные технологии». Видя интерес со стороны аудитории и учитывая большой спрос на высококвалифицированных специалистов, в феврале был запущен второй цикл вебинаров. Его посетили более 460 человек».

Гендиректор Академии «Цифра Цифра» Дарья Орехова отметила, что интерес к аддитивным технологиям проявляют специалисты из самых разных отраслей - разработчики программного обеспечения, инженеры, дизайнеры, архитекторы, врачи и даже космонавты. Вебинары по 3D-печати дают навыки ее применения в реальном производстве.