Хулиган на Варшавском шоссе Москвы избил двух молодых парней Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Еще 4 февраля в вечернее время 20-летний молодой человек, находясь возле одного из магазинов на Варшавском шоссе Москвы, без каких-либо причин напал на двух юношей. Об этом рассказали в Telegram-канале Столичного Следственного Комитета.

Одному из пострадавших было 24 года, а второй и вовсе — 17-летний подросток. Оба получили определенные телесные повреждения.

Теперь на нарушителя возбуждены уголовные дела за побои и хулиганство. Следователи проводят необходимые мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.

В ходе допроса, задержанный юноша признал свою вину в содеянном.

Ранее KP.RU писал, что в День всех влюбленных в Москве женщина ударила своего сожителя ножом. На допросе она рассказала, что причиной конфликта стали разногласия в отношениях. Теперь на нее возбудили уголовное дело за покушение на убийство.