Мужчина на юго-востоке Москвы публично оскорбил полицейского и напал на него Фото: Алексей БУЛАТОВ

33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, на Нижегородской улице Москвы, публично оскорбил сотрудника полиции, а после этого напал на него. Сам же сотрудник прибыл туда для усмирения буйного гражданина, об этом рассказали в Telegram-канале Столичного Следственного Комитета.

Теперь на нарушителя заведено сразу два уголовных дела за оскорбление представителя власти и применение насилия в его отношении. Сейчас он уже задержан и следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. С подозреваемым проводятся допросы.

По одному из уголовных дел ему может грозить до 200 тысяч рублей штрафа или арест на шесть месяцев, а по другому — штраф до 40 тысяч, либо год исправительных работ.

Ранее KP.RU писал о конфликте со стрельбой на концерте Мота. Инцидент произошел в одном из элитных баров Москвы, когда мужчина вступил в полемику с охраной, требуя пустить его и других посетителей на сцену к артисту.