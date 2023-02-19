Сергей Собянин: «Медицинский класс в московской школе» вошел в топ-100 главных образовательных проектов мира»

Важная часть обучения – практика: у ребят уже была возможность наблюдать за работой медиков в московских поликлиниках. Фото: mos.ru.

«Медицинский класс в московской школе» попал в топ-100 главных образовательных проектов мира, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Проект реализуется в Москве с 2015 года. Благодаря медицинским классам старшеклассники получают углубленные знания и имеют возможность лучше подготовиться к поступлению в профильные вузы.

«Ученики 10-х медицинских классов столичных школ начали обучение в колледжах по программе «Младшая медицинская сестра». Каждому из них выдадут свидетельство о профподготовке, и в будущем ребята смогут использовать его, чтобы устроиться на работу. Обучение проходит по новому стандарту предпрофессионального образования и выстроено по тематическим блокам. Сначала школьники изучают правила общения с пациентами и коллегами, основы инфекционной безопасности. Затем - навыки ухода: как перемещать и ухаживать за лежачим пациентом, простые манипуляции, первую помощь при угрожающих состояниях. Полученные знания они отработают на симуляторах и тренажерах - не с настоящими пациентами», - написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Важная часть обучения – практика: у ребят уже была возможность наблюдать за работой медиков в московских поликлиниках. Весной они отправятся на экскурсии в крупнейшие стационары столицы и на подстанции скорой помощи. Их сотрудники покажут старшеклассникам, как работают учреждения здравоохранения, и познакомят с потенциальными работодателями.

«Таким образом, они выйдут из школы с готовой профессией. Начнут с азов и потом осознанно выберут медицинскую специальность», - подчеркнул мэр столицы.

Проект «Медицинский класс в московской школе» реализуется совместно с Первым МГМУ имени И. М. Сеченова и РНИМУ имени Н. И. Пирогова, медицинскими колледжами, научными, исследовательскими и медицинскими организациями. Занятия для будущих медиков ведут не только школьные учителя, но и преподаватели вузов и практикующие врачи. Во время учебы старшеклассники получают начальные знания по медицине и практические навыки в области оказания первой помощи. Они учатся измерять основные физиологические показатели и обращаться с диагностическими приборами. Старшеклассники совершенствуют свои навыки на интерактивных медицинских тренажёрах, телемониторах, цифровых измерительных приборах и осваивают наборы для оказания первой помощи.

Ранее Сергей Собянин рассказал об образовательных проектах «Учебный день в музее» и «Учебный день в библиотеке», которые работают в столице уже несколько лет. По словам мэра, на этих занятиях учителя используют новые, увлекательные для школьников форматы - эксперименты и открытые диалоги для изучения различных дисциплин. Необычные уроки проводятся в 140 музеях и библиотеках Москвы.