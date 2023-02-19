Сергей Собянин рассказал о сроках завершения реконструкции Крутицкой набережной Фото: telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

Работы по реконструкции участка Крутицкой набережной от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной завершатся до конца 2023 года. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Совершенно новое пространство для отдыха и прогулок будет украшено цветниками и газоном. Здесь появятся две специальные полосы, чтобы организовать движение в каждом из направлений.

Реализация этого проекта позволит гораздо проще попадать в ближайшие жилые кварталы, а также в спортивный комплекс «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.

Напомним, что ранее KP.RU писал о «медицинском классе в школе», который вошел в сотню лучших образовательных проектов мира. Стартовал проект еще в 2015 году. Благодаря нему старшеклассники могут получить углубленные знания и облегчить подготовку к поступлению в профильные вузы.