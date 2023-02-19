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НовостиПроисшествия19 февраля 2023 16:06

Мусоровоз насмерть сбил женщину во дворе дома на улице Теплый Стан в Москве

Женщина скончалась на месте от полученных травм
Роман ПОЛОСИКОВ
Мусоровоз насмерть сбил женщину во дворе дома на улице Теплый Стан в Москве

Мусоровоз насмерть сбил женщину во дворе дома на улице Теплый Стан в Москве

Фото: прокуратура Москвы

24-летний водитель за рулем мусоровоза «Вольво» сбил женщину во дворе дома №9 корпус 7 на улице Теплый Стан. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, об этом рассказали в Telegram-канале Прокуратура Москвы.

Прокуратура уже взяла на контроль ход расследования обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия, а также привлечение к уголовной ответственности виновного в смерти женщины.

На кадрах видео можно увидеть момент, как женщина попадает под колеса грузового автомобиля, а тот продолжает движение. Сейчас допрашиваются свидетели и изучаются все записи с камер наблюдения.

Ранее KP.RU рассказывал о похожем случае на Болотниковской улице в Москве. Там водитель мусоровоза совершил наезд на 84-летнего мужчину, который в результате ДТП скончался до приезда бригады скорой помощи. Виновный понесет уголовную ответственность за совершенное преступление.