Мусоровоз насмерть сбил женщину во дворе дома на улице Теплый Стан в Москве Фото: прокуратура Москвы

24-летний водитель за рулем мусоровоза «Вольво» сбил женщину во дворе дома №9 корпус 7 на улице Теплый Стан. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, об этом рассказали в Telegram-канале Прокуратура Москвы.

Прокуратура уже взяла на контроль ход расследования обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия, а также привлечение к уголовной ответственности виновного в смерти женщины.

На кадрах видео можно увидеть момент, как женщина попадает под колеса грузового автомобиля, а тот продолжает движение. Сейчас допрашиваются свидетели и изучаются все записи с камер наблюдения.

Ранее KP.RU рассказывал о похожем случае на Болотниковской улице в Москве. Там водитель мусоровоза совершил наезд на 84-летнего мужчину, который в результате ДТП скончался до приезда бригады скорой помощи. Виновный понесет уголовную ответственность за совершенное преступление.