Овчинский: Участниками выставок в Узбекистане и Китае станут московские производители

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики *Москвы* Владислав Овчинский заявил об участии промышленных предприятий столицы сразу в двух крупных международных выставках. Среди них - «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте и 26-я Шанхайская продовольственная выставка FHC Shanghai Global Food Trade Show. Организатором поездки городских компаний стал Центр «Моспром». При этом мероприятия подбирались с учетом требуемого столичным промышленникам от экспорта развития деловых контактов и роста поставок за рубеж.

«В прошлом году в азиатские регионы активно поставлялись наши товары как промышленного, так и агропромышленного сектора, - отметил глава ведомства. - В Узбекистан выросли поставки лекарств, механического оборудования, а также напитков и мучной продукции».

Известно, что «Иннопром. Центральная Азия» является ключевой выставкой для тех, кто планирует сотрудничать с крупнейшими промышленными предприятиями из разных стран. На ней с 24 по 26 апреля свою продукцию презентуют компании металлургической, машиностроительной, химической отраслей. К ним добавятся также предприятия, создающие новейшие разработки в сфере энергетики, IT и телекоммуникаций. Потенциальные участники выставки могут направить соответствующую заявку на сайте Центра. Это нужно сделать до 10 марта включительно.

Еще одно важное международное мероприятие состоится с 8 по 10 ноября этого года. Им станет 26-я Шанхайская продовольственная выставка. Регистрация для участников стартует в июне.

Напомним, в прошлом году благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», в том числе и поддержке Центра «Моспром», нацеленные на экспорт своих несырьевых неэнергетических товаров столичные компании наладили зарубежные поставки по новым направлениям. Кроме того, они расширили деловые контакты с помощью вновь найденных партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.