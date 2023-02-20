Число волонтеров в Москве превысило миллион — Сергунина

Фото: пресс-служба КОСиМП

История ресурсного центра «Мосволонтер» ведется с 21 февраля 2014 года, когда наша страна готовилась к проведению Зимних Олимпийских игр в Сочи. В то время столичные волонтеры помогали провести крупнейшие зимние соревнования. Позже они стали координировать шествия «Бессмертного полка», принимать активное участие в других патриотических, благотворительных и культурных акциях, помогать пожилым людям в решении повседневных проблем (во время пандемии их поддержка была неоценима). Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что волонтерское движение столицы уже превысило миллион человек.

«Сегодня волонтерское движение столицы насчитывает больше миллиона человек. 170 тысяч из них присоединились к команде ресурсного центра «Мосволонтер». Это люди, для которых помощь другим — неотъемлемая часть жизни, — пояснила Наталья Сергунина. - Центр был создан девять лет назад. С тех пор он стал полноценной площадкой для всестороннего развития сообщества. Здесь проходят тренинги, встречи с экспертами, курсы по развитию компетенций».

Фото: пресс-служба КОСиМП

Москвичка Ольга Кузина в волонтерском движении уже 42 года — с московской Олимпиады 1980 года. Помогала она и на Зимних Олимпийских играх в Сочи.

«Помогать другим и совершать добрые дела для меня очень важно. Вклад каждого волонтера делает жизнь в городе лучше. Мне особенно нравится привлекать в наше движение людей старшего поколения — моих ровесников. Делюсь с ними своим опытом и поддерживаю в начале пути», — отметила Ольга Кузина. В 2022 году она одной из первых в столице была удостоена знака «Волонтер Москвы».

Подробнее о волонтерстве в столице можно узнать на сайте центра «Мосволонтер», а также на его официальных страницах телеграм-канале и во «ВКонтакте».