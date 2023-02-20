Охранник универмага в центре Москве избил 46-летнего мужчину Фото: ГУ МВД по Москве

В центре Москвы охранник одного из универмагов на Комсомольской площади жестоко избил 46-летнего мужчину. Пострадавшего пришлось госпитализировать. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по городу Москве.

Сообщается, что у 40-летнего охранника и 46-летнего посетителя торговой точки разгорелся словесный конфликт. Что могло послужить причиной перепалки не сообщается.

В ходе конфликта охранник уронил мужчину на землю, а после этого ударил его ногой по голове. Впоследствии пострадавшего необходимо было доставить в одно из медицинских учреждений. Там специалисты провели осмотр и выявили характер полученных травм.

Теперь на охранника торговой точки завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. За подобные правонарушения может грозить до восьми лет лишения свободы.

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