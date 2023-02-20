Заммэра Ефимов: В 2022 году арендаторы выкупили у города 127 участков под ИЖС

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Мечта о собственном доме для многих москвичей становится реальностью. Тем более, что в городе уже третий год действует выгодное предложение для собственников капитальных сооружений, размещённых на арендованной городской земле под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Им разрешён выкуп участка по цене 40 процентов от кадастровой стоимости. Подробнее об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2022 году возможностью выкупа земли, предназначенной для индивидуального жилищного строительства, воспользовались арендаторы 127 участков общей площадью 12,9 гектара, - сообщил заммэра. - При этом они сэкономили 364,6 миллиона рублей».

По его словам, такие участки в основном находятся в Новой Москве.

«За все время действия льготы с 2020 года москвичи приобрели у города 275 участков под ИЖС площадью 29,4 гектара, - уточнил Ефимов. - Экономия составила 769,5 миллиона рублей».

Напомним, право на льготу дается при наличии на арендованной земле капитальных строений, оформленных в собственность. Ещё один нюанс - вид разрешенного использования (ВРИ) участка должен предусматривать индивидуальное строительство, ведение личного подсобного хозяйства или садоводство.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман озвучил статистику по выкупу земли у города со скидкой в прошлом году. Чаще всего такие участки жители приобретали в Троицком округе – 55 площадок в целом на 6,9 гектара. Затем следует Юго-Западный округ - 29 участков всего на 2,3 гектара.

«На третьем месте - Новомосковский округ, - добавил Гаман. - В нем выкуплено 15 участков общей площадью более одного гектара».

Остальные 28 участков всего на 2,5 гектара расположились в других округах столицы, кроме центра и юга города. Из всех приобретённых москвичами земельных площадок наиболее крупной стала территория в 0,28 гектара. Она находится в деревне Юдановка поселения Вороновское в Троицком округе. Покупатель при этом сэкономил 3,2 миллиона рублей. А самым скромным по размерам был участок в 22 квадратных метра в том же Троицком округе. Он расположен в деревне Кресты поселения Роговское. Покупка обошлась землевладельцу дешевле примерно на 16,8 тысячи рублей.