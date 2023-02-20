Синоптик Леус спрогнозировал раннюю весну в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве март ожидается немного теплее привычной климатической нормы. Начало же метеорологической весны ожидается примерно 18-19 марта. Об этом рассказал в беседе с «Лентой.ру» ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Специалист отметил, что март в Москве — зимний месяц.

Также он добавил, что в целом сейчас еще рано делать прогнозы, но уже сейчас можно понять, что последние дни февраля будут весьма морозными. В марте же будет незначительное превышение нормы на 1-1,5 градуса.

Михаил Леус рассказал, что несмотря на раннюю весну в Москве, не стоит ожидать резкого потепления и исчезновения снега с улиц. Весенние температуры уже и так были в столице этой зимой, поэтому ситуация будет меняться постепенно.

Ранее KP.RU писал, что в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности до 16:00 21 февраля. Это предупреждение действует из-за образовавшейся не дорогах и тротуарах гололедицы.