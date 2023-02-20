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НовостиОбщество20 февраля 2023 12:29

После взрыва подарочной коробки в Новой Москве возбуждено уголовное дело

Следователи уже установили личность подозреваемого
Авторы (2):
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Роман ПОЛОСИКОВ
После взрыва подарочной коробки в Новой Москве возбуждено уголовное дело

После взрыва подарочной коробки в Новой Москве возбуждено уголовное дело

Фото: Артем КИЛЬКИН

После взрыва коробки с открыткой в руках у девушки в Троицке возбуждено сразу два уголовных дела. Одно за покушение на убийство, а второе за незаконное изготовление взрывчатых веществ. Об этом сообщили в Telegram-канале Столичный СК.

Также следователи установили личность подозреваемого в преступлении.

Сейчас по месту его проживания на территории города Троицка проводятся обыски. В результате работы специалистов будет принято решение о избрании меры пресечения в отношении мужчины.

В пресс-центре МВД России сообщили о задержании 26-летнего местного жителя, теперь его будут допрашивать по данному эпизоду.

Напомним, что ранее KP.RU рассказывал о взрыве подарка в руках у девушки в Новой Москве. 22-летняя студентка хотела открыть подарок, на котором был стикер с ее именем, как тут же прогремел взрыв. Девушка получила множественные ожоги рук и лица. Человек, оставивший столь опасный подарок, попал на записи камер видеонаблюдения.