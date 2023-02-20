Мошенник на юге Москвы втерся в доверие к ветерану труда и выманил все сбережения со счета Фото: Анастасия Осипова

На юге Москвы мужчина выманил все сбережения у пожилой женщины, которая является ветераном труда. Он ввел ее в заблуждение и находясь в ее квартире на Каширском шоссе перевел с ее банковских счетов все деньги, об этом рассказали в Telegram-канале Следственного Комитета Москвы.

После кражи он незамедлительно скрылся из квартиры пенсионерки.

Теперь следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело за мошенничество, по которому ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Сейчас сотрудники правопорядка проводят необходимые мероприятия, направленные на установление личности преступника и привлечение его к уголовной ответственности за данное злодеяние.

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