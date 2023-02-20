Несколько улиц в центре Москвы будут перекрыты 22 февраля Фото: Алина НИЗАМОВА

В центре Москвы с 00:01 и до конца мероприятия будут перекрыты для движения ряд улиц. На улицах, где будут действовать ограничения, нельзя будет парковаться, об этом рассказали в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Будет закрыт ряд улиц в районе Хамовники, поэтому водителей просят отказаться от поездок на личных автомобилей в места перекрытий.

Съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора будет закрыт с 05:30. с 15:30 до окончания мероприятия будет закрыто движение на участка улиц: 10-летия Октября, Ефремова, Доватора, Трубецкая, в переулке Хользунова, на дублере Комсомольского проспекта и на Проектируемом проезде №2309.

Людям стоит заранее планировать поездки на личных автомобилях в этот день, зная места, в которых дорога будет полностью перекрыта.

Напомним, что ранее KP.RU рассказывал о перекрытии дорог в день обращения президента Владимира Путина 21 февраля. Действовать ограничения будут до конца мероприятия.