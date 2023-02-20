Грабитель похитил из сейфа в магазине на севере Москвы 40 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В магазин на Дмитровском шоссе Москвы рано утром 19 февраля проник неизвестный. Он вскрыл сейф, откуда похитил 40 тыс. рублей. Теперь грабителя, попавшего на камеры видеонаблюдения, разыскивает полиция, сообщили KP.RU в правоохранительных органах.

Мужчина выбрал для похищения раннее время. Камеры зафиксировали, что злоумышленник появился в помещении около пяти утра.

Пропажу и следы взлома заметила заведующая магазина. Она же и обратилась в полицию с заявлением. Организована проверка. Злоумышленника ищут.

Ранее KP.RU писал, что двое мужчин ограбили продуктовый магазин. Они набрали продуктов и не собирались за них платить. Один из приятелей придерживал автоматическую дверь магазина, пока второй попытался через нее сбежать. За ворами бросился продавец супермаркета, но мужчины оказали ему физическое сопротивление и сбежали. Сейчас грабители задержаны, им грозит до семи лет тюрьмы.