Главный инфекционист Москвы Малышев: COVID-19 станет сезонным заболеванием к 2024 году

Коронавирус может стать сезонным заболеванием к 2024 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новая коронавирусная инфекция может стать сезонным заболеванием к 2024 году, заявил главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU.

«Я думаю, этот год еще можно засчитать за ковидом, а дальше уже будем думать, что он будет сезонный. Во всяком случае, в 2023 году навряд ли он таковым станет», — отметил эксперт.

По словам специалиста, еще через несколько волн COVID-19 станет сезонным: новые штаммы ковида хоть и распространяются быстрее, но при этом они становятся менее тяжелыми. Малышев полагает, что со временем заболеваемость коронавирусом придется исключительно на конец осени, зиму и начало весны.

Ранее KP.RU писал, что накануне в столице выявили 1940 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализация потребовалась для 108 человек, еще 1830 пациентов вылечились после болезни, вирус унес жизни десяти человек.