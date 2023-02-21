Ефимов: Реализация 25 проектов КРТ позволит построить более 7,5 миллиона квадратных метров недвижимости

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов поделился подробностями 25 действующих сегодня в столице проектов комплексного развития территорий (КРТ). Речь идёт о бывших промзонах и неэффективно используемых землях в девяти округах города. В целом преображение затронет огромную площадь - более 366 гектаров! Каждый из проектов находится на своей стадии. В результате на всех обновляемых участках появится свыше 7,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Сюда входят жилье, общественно-деловые сооружения и социалка.

«Вложения в редевелопмент составят около 705 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Ежегодный ожидаемый бюджетный эффект для города после реализации проектов оценивается почти в 30 миллиардов рублей».

Известно, что реорганизацию десяти участков взяли на себя инвесторы. Среди них - владельцы ранее расположенных на этой земле строений, а также девелоперы, выбранные на открытых торгах. Помимо этого, город определился с операторами ещё для 15 территорий. Для застройки некоторых из них сейчас разрабатываются проекты планировки, а на других уже даже завершается строительство. Новые сооружения позволят разместить в столице дополнительно 87 тысяч рабочих мест.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что 25 реализуемых проектов КРТ обеспечат жителей столицы более чем 3,8 миллионами квадратных метров жилья. Сюда включены и новостройки для участников реновации. Под промышленные предприятия выделено еще более 1,8 миллиона «квадратов».

«Кроме того, появятся около 1,9 миллиона квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов, - добавил Гаман. - Это школы и детские сады, медицинские учреждения, спортивные комплексы, гостиницы, храмы, а также офисные и торговые центры».