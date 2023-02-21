Пьяный пассажир разбил стекло в дверях вагона на станции метро «Тверская» в Москве

Мужчина несколькими ударами разбил стекло двери электропоезда Фото: МВД Медиа

Сотрудники полиции по Московскому метрополитену задержали приезжего мужчину, подозреваемого в вандализме, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Инцидент произошел на станции метро «Тверская» Замоскворецкой линии в вечернее время. Злоумышленник несколькими ударами разбил стекло закрывшихся дверей вагона. В момент совершения правонарушения он был пьян.

Очевидцами случившегося стали полицейские Полка по сопровождению поездов. Правоохранители задержал дебошира и доставили его в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о вандализме, а также составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. Задержанному избрали меру принуждения в виде обязательства явки.

Ранее KP.RU писал, что вандал порезал обивку сидений в поезде метро Москвы. Инцидент произошел на Таганско-Краснопресненской линии.