В 2022 году на юго-западе Москвы снесли более 90 самостроев

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Юго-Западный округ Москвы продолжает борьбу с самостроем. Подробностями работы Госинспекции по недвижимости в ЮЗАО за 2022 год поделился начальник ведомства, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

В прошлом году проверки проводились в каждом из 12 районов округа. Это позволило обнаружить 370 нарушений действующих норм и правил в земельно-имущественной сфере. Использования земли касались 200 зафиксированных инспекторами фактов. Ещё 170 - нежилой недвижимости в собственности города. Среди нарушений чаще всего числились незаконная перепланировка различных объектов и самозахват земли, в том числе с изменением их назначения.

Инспекторы проводили обследование районов в том числе с помощью цифровых технологий. Такой метод позволил вывести из тени 167 самостроев. Их общая площадь - 94,2 тысячи квадратных метров.

«Кроме того, на начальном этапе пресекли восемь фактов возведения самостроя, - уточнил Бобров. - Всего за 2022 год в Юго-Западном округе демонтировали 91 незаконное строение. Их общая площадь - более 53,1 тысячи квадратных метров».

По его словам, приоритетами в работе Госинспекции остаются борьба с незаконными сооружениями в столице, их снос и пресечение стихийного строительства. Параллельно инспекторы контролируют и сохранение архитектурного облика Москвы. При этом демонтируют уродующие город постройки, в том числе аварийные и представляющие опасность. Многие из них давно заброшены. Другая сторона этой работы - восстановление зданий, среди которых немало исторических сооружений и объектов культурного наследия. Только за прошлый год на юго-западе столицы удалось привести в порядок 23 ветхих строения. Кроме того, провели демонтаж 19 аварийных построек.