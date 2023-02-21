Небольшой снег, гололедица и до -10 градусов ожидаются в Москве 21 февраля 2023 года

В Москве во вторник, 21 февраля, прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. На столичных дорогах и улицах сохранится гололедица. Днем температура воздуха опустится до 10-8 градусов ниже нуля, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 731 мм ртутного столба, что гораздо ниже климатической нормы. В городе днем будет дуть северный, северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, к вечеру – северо-западный с порывами до 11 метров в секунду.

Ночь в столице будет морозной: воздух остынет до -19…-17 градусов. Возможен небольшой снег. В среду, 22 февраля, столбики термометров покажут около -133…-11 градусов, атмосферные осадки не ожидаются, на дрогах сохранится гололедица.

Ранее KP.RU писал, что Синоптик центра «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал раннюю весну в Москве. По его словам, тепло придет в город уже 18-19 марта.