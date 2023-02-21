Вице-мэр Ефимов: В 2022 году промышленно-производственные площади в Москве расширились почти на 200 тысяч квадратных метров

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Не верьте тому, кто уверяет, мол, в столице не осталось заводов и фабрик. Москва - город промышленный! Это подтверждается данными по увеличению промышленно-производственных площадей в 2022 году. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, тогда город оформил разрешения на ввод в эксплуатацию для таких предприятий. Их общая площадь - 196,2 тысячи квадратных метров.

«Среди них - предприятия по выпуску кузовных деталей для автомобилей, измерительных приборов, лекарств и другой востребованной продукции, - отметил заммэра. - На этих заводах будет создано более трех тысяч новых рабочих мест».

В списке, например, завод автокомпонентов «Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ) в Бирюлево Западном. Его построили в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) на выделенной городом без торгов земле. Ещё один завод - «Велфарм-М» в Зеленограде. Площадка для выпуска твердых лекарственных форм разместилась в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». В открытии первой производственной линии в январе этого года участвовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и мэр Москвы Сергей Собянин.

В конце прошлого года Зеленоград пополнился и другим промышленным предприятием. Компания «Термико» запустила комплекс для разработки и производства средств измерения температуры.

«Инвестиции в завод составили свыше 154 миллионов рублей, - уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. - На нем будет создано 90 рабочих мест».

По его словам, статус резидента ОЭЗ даёт компании возможность пользоваться существенными льготами. Среди них - освобождение от имущественного, транспортного и земельного налогов, уменьшенная в десять раз ставка налога на прибыль.

В числе введённых в 2022 году промышленных сооружений - 16 корпусов индустриального парка «Руднево». Их могут занять инновационные производства микроэлектроники, медизделий и других высокотехнологичных товаров. Прописку в парке получит и Федеральный центр беспилотных авиационных систем, который было решено создать осенью прошлого года.

Напомним, согласно подписанному ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным постановлению в столице заработает так называемый «зеленый коридор» (fast track). Это позволит выполнять проекты строительства и реконструкции промышленно-производственных сооружений площадью не менее 1,5 тысячи квадратных метров. Основные административные процедуры в таком случае можно будет проходить в два раза быстрее.