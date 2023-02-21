Экскурсоводы рассказали о трех самых интересных прогулочных маршрута Москвы

21 февраля, отмечается Международный день экскурсовода. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Сегодня, 21 февраля, отмечается Международный день экскурсовода. О самых интересных прогулочных маршрутах Москвы рассказали на сайте столичной мэрии.

Так, руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев рекомендует прогуляться на территории Электрозавода или в Головинском районе. Еще один вариант – Замоскворечье. Экскурсию стоит начать от метро «Новокузнецкая и завершить у здания библиотеки педагогической литературы имени Ушинского.

Историк, преподаватель, писатель, старший научный сотрудник Музея Москвы Лариса Скрыпник советует провести время на Арбате, между Пречистенкой и Остоженкой. Эти улицы и переулки сохранили свою аутентичность. В то же время экскурсовод Анна Меньших предлагает заглянуть на Кузнецкий Мост. Можно выйти на станции «Китай-город», зайти в Центральный детский магазин на Лубянке, а затем уже идти по переулкам.

Ранее KP.RU писал, что фотограф назвала самые интересные места для фотосессий в Москве. Эксперт рекомендует делать снимки в оранжереи Главного ботанического сада.