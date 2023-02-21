В Москве выявили 1821 новый случай COVID-19 за сутки

С начала пандемии в столице зафиксировали 3 403 251 случай COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 1821 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее в столице COVID-19 заболели 1940 человек. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф во вторник, 21 февраля.

Госпитализация потребовалась для 152 горожан, еще 3748 пациентов выздоровели после болезни, вирус унес жизни 12 человек. Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 3 403 251 случай COVID-19, 3 201 343 жителей вылечились, а 48 124 человека скончались от осложнений и последствий болезни.

В России за последние 24 часа выявили 11 277 инфицированных ковидом, в стационары попали 1830 жителей страны, 38 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

Как писал KP.RU, по словам главного инфекциониста Москвы, вирусолога Николая Малышева COVID-19 к следующему году станет сезонным заболеванием. Он добавил, что новые штаммы коронавируса распространяются быстро, но их тяжесть значительно меньше.