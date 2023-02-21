Спрос на покупку недвижимости в Турции вырос на 90% среди жителей Москвы и Подмосковья

В 2022 году было три волны спроса на турецкую недвижимость Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году жители Москвы и Московской области начали активно приобретать недвижимость в Турции – спрос увеличился почти на 90% по сравнению в 2021 годом. Об этом сообщили аналитики компании Garnet.

Пик интереса жителей столичного региона пришелся на октябрь 2022 года: именно тогда число покупательских запросов оказалось на 60,9% выше среднемесячного результата за 2021 год. При этом максимальный рост количества обращений по поводу покупки жилья в Турции зафиксировали уже в марте 2022 года. К ноябрю спрос немного поутих (48,11%), а в декабре снизился еще на 25,88%.

«В 2022 году было сразу три волны спроса. Первая случилась после 24 февраля, вторая перед 12 июня и ростом цены за гражданство, и третья, после 21 сентября»,- добавили в компании.

Ранее KP.RU писал, что микростудии площадью 8,8 кв. метров начали продавать в Москве. Стоимость недвижимости составляет 4,3 млн рублей. Студии расположены на юге столицы.

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