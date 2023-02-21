Салют в честь Дня защитника Отечества запустят в Москве на 14 площадках

Салют в честь 23 Февраля запустят в 21:00 Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве праздничный фейерверк в честь Дня защитника Отечества, 23 февраля, запустят в 21:00 на 14 городских площадках. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы 21 февраля.

Уточняется, что количество залпов салюта составит 30. Конкретные площадки в настоящий момент не раскрывается.

Ранее KP.RU писал, что на подарки ко Дню защитников Отечества в Москве в среднем потратят около 3700 рублей. При этом больше всего денег на праздники готов потратить сами мужчины. Женщины выделят на подарки около 2800 рублей.

Кроме того, подмосковный нарколог Виталий Холдин порекомендовал дарить на 23 Февраля не алкоголь, а поездки в интересные места, прыжок с парашютом билет в театр или на спортивный матч. По его словам, необходимо отменить культуру спиртных напитков.