Собянин: В послании президента к Федеральному Собранию сформулированы задачи на долгосрочную перспективу

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал послание президента России к Федеральному Собранию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию сформулировал задачи на долгосрочную перспективу, подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города прокомментировал обращение президента России к парламентариям, отметив, что поднятые главой государства вопросы – это руководство к активным действиям. В своем Telegram-канале Сергей Собянин написал, что Москва будет и дальше строит планы на будущее, развивать инфраструктуру, решать социальные задачи и делать жизнь горожан более комфортной.

«Возможно, кому-то кажется, что сейчас не время строить планы на будущее. Но, как мы слышали, президент послал прямо противоположный сигнал. Владимир Владимирович сформулировал задачи на долгосрочную перспективу - по развитию транспортной инфраструктуры, промышленности, образования, здравоохранения, повышению качества жизни граждан. Это значит, что, несмотря на все сложности, Россия обязательно победит и продолжит свое развитие», - отметил Сергей Собянин.

Значительная часть выступления президента была посвящена спецоперации России на Украине. Владимир Путин объявил о создании новых мер поддержки для всех, кто работает на победу страны – участников и ветеранов боевых действий, сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Российский лидер поручил обратить особое внимание на помощь семьям военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. Сергей Собянин пообещал, что поставленная президентом задача в Москве будет решена в кратчайшие сроки.

«Задача, поставленная президентом, - окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы и внимания, помочь как можно быстрее вернуться к мирной жизни – в Москве будет, безусловно, выполнена. В ближайшее время я подпишу соответствующий указ», - написал Сергей Собянин.

Мэр Москвы напомнил о неоценимом вкладе людей, которые сегодня защищают родину и работают на Донбассе – военнослужащих, врачей, волонтеров.

«Очень важны теплые слова благодарности в адрес всех без исключения участников специальной военной операции: военнослужащих, мобилизованных, добровольцев, военных медиков, гражданских специалистов, которые сегодня сражаются за суверенитет и безопасность нашей страны», - написал глава города.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин выступил в Гостином дворе с традиционным посланием Федеральному собранию. Президент обратился к парламентариям впервые с 2021 года. В этом году кроме депутатов, сенаторов и глав российских регионов на церемонию были приглашены участники специальной военной операции.

В своем обращении Владимир Путин подчеркнул: жители республик Донбасса ждали, что Россия придет им на помощь. Специальная военная операция – ответ на этот призыв, необходимость защитить Россию и ликвидировать нацистскую угрозу. Президент также отметил, что вызовы сегодняшнего времени открывают перед нашей страной новые возможности.

«Смысл нашей работы не в том, чтобы приспособиться к текущим условиям. Стратегическая задача – вывести нашу экономику на новые рубежи. Сейчас все меняется, причем меняется очень-очень быстро. Это время не только вызовов, но и возможностей. И от того, как мы их реализуем, зависит наша будущая жизнь», - подчеркнул Владимир Путин.