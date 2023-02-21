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НовостиОбщество21 февраля 2023 16:29

ЦОДД: восьмибалльные пробки образовались в Москве вечером 21 февраля

Основные заторы наблюдаются в центре, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и вылетных магистралях
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Жителям рекомендуют пользоваться общественным транспортом в час пик

Жителям рекомендуют пользоваться общественным транспортом в час пик

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным ЦОДД (Центр организации дорожного движения) на столичных дорогах образовались пробки в восемь баллов из десяти возможных. Движение затруднено в центре города, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, МКАД и на вылетных магистралях, сообщил в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Причины заторов – погода, мелкие аварии и строительные работы. Горожанам рекомендуют пользоваться общественным транспортом в час пик или отложить поездку на автомобиле на более позднее время. Тех, кто все же сел за руль, просят быть осторожными на дорогах, не превышать скорость и соблюдать дистанцию. Также в дороге не стоит отвлекаться на смартфоны.

Ранее KP.RU писал, небольшой снег, гололедица и до -10 градусов ожидаются в Москве 21 февраля 2023 года. Ночью в столице подморозит до 19-17 градусов ниже нуля. Атмосферные осадки не ожидаются.