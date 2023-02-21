Николай Расторгуев рассказал, как отметил свой день рождения Фото: Евгения ГУСЕВА

21 февраля лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев празднует свой день рождения.

Артист множество лет радует россиян своими патриотическими песнями на которых выросло не одно поколение. Несмотря на свой праздник, знаменитость не смог пропустить важное событие – обращение президента к Федеральному собранию.

- С утра я был на послании президента, а сейчас еду на другое мероприятие. Я так всегда праздную, всегда в делах, — рассказал исполнитель интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Сегодня Николай Расторгуев занят не только творческой, но и общественной деятельностью.

Он входит в оргкомитет «Люберцы-400» вместе с Яной Поплавской. В 2023 году подмосковный город отмечает большой юбилей. торжественные мероприятия будут идти весь год, а осенью состоится большой концерт группы "Любэ" и других исполнителей, пишет РИАМО.

Ранее, «Народный фронт» в рамках проекта «Все для победы!» запустил сбор помощи участникам спецоперации. Его приурочили к 23 Февраля. К акции уже присоединились знаменитые российские артисты Дмитрий Певцов, Николай Расторгуев, Александр Буйнов и Иван Охлобыстин. Они обратились к бойцам СВО, выразив благодарность за их работу, передает "360".