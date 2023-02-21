Наркотики нашли сотрудники ГИБДД у пассажира «Киа Рио» на севере Москвы

У молодого человека обнаружили и изъяли два пакетика с наркотиками, общей массой более одного грамма. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве правоохранители задержали подозреваемых в хранении и покушении на сбыт наркотических средств, сообщили в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Уточняется, что сотрудники ГИБДД остановил автомобиль марки «Киа Рио» для проверки документов. 18-летний пассажир иномарки заметно занервничал, поэтому инспекторы решили досмотреть его. У молодого человека обнаружили и изъяли два пакетика с неизвестным веществом, общей массой более одного грамма.

Экспертиза установила, что это наркотик – производное N-метилэфедрона. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее KP.RU писал, что более сотни пакетиков с гашишем изъяли полицейские у 25-летнего закладчика в Москве. Общая масса наркотиков составила около 300 граммов. Молодого человека поймали на улице Хамовнический вал. Злоумышленника заключили под стражу до завершения расследования.