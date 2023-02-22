Количество погибших при пожаре в центре Москвы выросло до семи, 11 человек пострадали

СК возбудил уголовное дело факту гибели людей при пожаре Фото: ГУ МЧС России по Москве

В Москве во вторник вечером, 21 февраля, произошел пожар в 16-этажке на Международной улице. Число погибших и пострадавших в результате возгорания увеличилось: семь человек умерли, 11 получили травмы, девять из них госпитализировали в больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Один пострадавший умер в больнице, тем самым общее количество погибших составляет семь человек. Среди них двое детей, - уточнил собеседник агентства.

Ранее KP.RU писал, что сильный пожар вспыхнул в одном из помещений отеля «МКМ» на улице Международной, 15. Постояльцев отеля эвакуировали. По последним данным МЧС, было спасено 50 человек, из них минимум 7 детей. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. По факту случившегося столичный СК возбудил уголовное дело. Идет расследование. уточняется, что ранее в этом здании располагалось общежитие.