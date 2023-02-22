СК возбудил уголовное дело после пожара в гостинице «МКМ» в центре Москвы

Возгорание произошло вечеров 21 февраля на пятом этаже здания Фото: Александр ГЛУЗ

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности факту гибели шести человек при пожаре в отеле «МКМ» на Международной улице в Москве. Как писал KP.RU, утром 22 февраля количество погибших в пожаре увеличилось до семи, а пострадавших – до 11.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло вечеров 21 февраля на пятом этаже здания. В процессе тушения нашли теля шести человек, в том числе двух детей с признаками отравления угарным газом. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Следователи изучают записи с видеокамер и допрашивают свидетелей. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте ЧП работал руководитель Главного следственного управления по городу Москве Андрей Стрижов.

Ранее KP.RU писал, что предварительно причиной пожара в центре Москвы стал поджог. Один из жильцов поджег вещи в холле.