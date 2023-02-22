Интервалы движения поездом на МЦК сократят 22 и 23 февраля 2023 года

Интервалы движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) сократят 22 и 23 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Интервалы движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) сократят 22 и 23 февраля 2023 года из-за проведения массовых праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

Московское центральное кольцо (МЦК) будет работать с 4-минутным интервалом не только в пиковые часы, но и в менее загруженное время: 22 февраля с 07:30 до 21:00, а 23 февраля – с 21:00 до полуночи. Горожанам порекомендовали выбирать для поездок общественный транспорт.

Ранее KP.RU писал, что движение на участках боковых проездов Кутузовского проспекта ограничат на семь месяцев – до 31 августа 2023 года. Из-за проведения инженерных работ будет частично перекрыта одна полоса. Автомобилистов просят заранее планировать поездки и стоить маршруты с учетом ограничений.