Новейший московский кластер «Ломоносов» примет участников проекта «Академия стартапов»

Фото: пресс-служба ДПиИР

До 30 марта в столице проводится набор желающих поучаствовать в акселерационной программе «Академия стартапов». Главной темой станет развитие технологического предпринимательства. Заявки принимаются на сайте Московского инновационного кластера. Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, площадкой программы станет открытый в конце января этого года столичный инновационный кластер «Ломоносов».

«Предприниматели впервые получат возможность развивать свой технологический бизнес на базе кластера “Ломоносов”. Из всех заявок эксперты отберут 100 компаний. Участников ждет работа с наставниками, лекции, индивидуальные консультации и практические занятия. Резиденты прошлых лет уже привлекли финансирование на общую сумму два миллиарда рублей, а их оборот в среднем увеличился в три раза», — отметила Наталья Сергунина.

Фото: пресс-служба ДПиИР

«Академия стартапов» открыта для зарегистрированных в Москве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занятых разработкой технологических продуктов. Акселерационная программа будет действовать до декабря 2023 года. На финал намечена презентация проектов инвесторам.

Напомним, «Академия стартапов», продолжающая программу «СтартХаб на «Красном Октябре», поддерживает развитие инновационных компаний. При этом позволяет им объединиться с инвесторами и крупным бизнесом. С 2021 года в ней поучаствовали 302 компании, реализовавшие более тысячи пилотных проектов.