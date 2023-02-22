Ефимов: Московские предприятия производят каждую девятую тонну колбасы в стране

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о росте производства колбасных изделий в столице. За прошлый год городские компании, выпускающие мясную продукцию, обеспечили для жителей около 300 тысяч тонн колбас. Всего их в России за те же месяцы было изготовлено 2,4 миллиона тонн. Такую статистику приводит Росстат. То есть каждая девятая тонна была произведена в Москве. В ассортименте городских заводов, кроме колбасных деликатесов, ещё и сосиски, мясные полуфабрикаты, нарезки и много других вкусностей.

«По итогам 2022 года столичные компании нарастили объем производства такой продукции на 9,1 процента по сравнению с показателями 2021-го, - отметил заммэра. - Так, они изготовили 278,7 тысячи тонн колбасных изделий».

Среди работающих в Москве крупных российских предприятий по выпуску мясных продуктов - Черкизовский, Дымовский и Царицынский мясоперерабатывающие заводы. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что благодаря своему статусу промышленного комплекса эти компании пользуются дополнительными льготами по налогам. Например, Черкизовский завод вложил сэкономленную сумму в модернизацию действующего производства и создание новых мощностей.

«Это помогло расширить ассортимент продукции и увеличить объемы производства, - пояснил глава ведомства. - По итогам 2022 года на предприятии выпустили 115 тысяч тонн мясной продукции, в том числе полуфабрикаты, колбасы, сосиски».

Напомним, для столичных промкомплексов действует сниженная региональная часть налога на прибыль - 13,5 процента вместо 17 процентов. Кроме того, налог на имущество для них в два раза ниже. А земельный налог меньше на 80 процентов. Специальные статусы для предприятий в прошлом году были продлены автоматически. Такое решение одобрил мэр Москвы Сергей Собянин для антикризисной поддержки бизнеса. Теперь льготой в этом году компании вправе воспользоваться без обязательного подтверждения.