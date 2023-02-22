СК рассматривает пожог как одну из возможных причин пожара в отеле в центре Москвы

Следователи рассматривают поджог как одну из причин пожара в здании на Международной улице

Столичные следователи рассматривают поджог как одну из причин пожара в здании гостиницы, расположенном на Международной улице в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства утром 22 февраля.

Уточняется, что в результате возгорания пострадали 15 человек, семи из них скончались, среди погибших есть двое малолетних детей. Правоохранители осмотрели место ЧП, опросили очевидцев, а также руководство данного общежития, изъяли служебную документацию. Назначены необходимые экспертизы, в том числе пожарно-техническая. Точная причина возгорания выясняется.

Ранее KP.RU писал, что вечером 21 февраля вспыхнул пожар в гостинице «МКМ». Спасатели эвакуировали порядка 200 человек. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.