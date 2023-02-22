В Перово снесли незаконный автосервис

Фото: Пресс-служба Госинспекции по недвижимости

Ещё одним самостроем в столице стало меньше. В этот раз порядок навели в Перово на востоке города. Как рассказал начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, на улице Плеханова, владение 9А, строение 1 находилось здание автосервиса. Площадь «нарушителя» - 69 квадратных метров. Его построили на участке, не предназначенном для возведения капитальных сооружений.

«Земельный участок был арендован для эксплуатации автомоечного поста, который должен был представлять собой сооружение из легковозводимых конструкций, - пояснил Бобров. - Разрешение на строительство и акт ввода в эксплуатацию объекта отсутствовали».

Но на этом список нарушений не завершался. Оказалось, что договор аренды земли давно просрочен. То есть место пора освободить. Никаких строений и сооружений здесь быть не должно. В итоге суд постановил признать стихийное здание незаконным. Его владелец затем самостоятельно снес все конструкции.