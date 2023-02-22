Неизвестный поджог общежитие в центре Москвы из-за конфликта с жильцами

Следователи устанавливают детали случившегося Фото: ГСУ СК России по Москве

Неизвестный пожег общежитие, расположенное на Международной улице в центре Москвы, из-за неприязненных отношений к жильцам. Злоумышленника разыскивают, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По факту случившегося возбуждено сразу три уголовных дела: об убийстве двух или более человек, совершенном общеопасным путем (ст. 105 УК РФ), об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167 УК РФ), а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Помещение на пятом этаже поджог один из жильцов. Следователи допросили свидетелей, назначили необходимые экспертизы, изъяли служебную документацию, регламентирующую деятельность общежития. Детали случившегося устанавливаются.

Как писал KP.RU, из горящего здания в центре Москвы эвакуировали 200 человек, сотрудники МЧС спасли 50 жильцов. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.